Estudante de Medicina mata ex-namorada a tiros e foge para o Paraguai

No último domingo (11), Diego de Souza Mendonça, de 26 anos, está sendo procurado como principal suspeito do assassinato de sua ex-namorada, Mayara Almodin Aran Florenciano, de 29 anos, na Rua Retirada da Laguna, no Bairro São Miguel na cidade de Nioaque.

Crime

Diego é Estudante de Medicina na fronteira com Ponta Porã, em uma universidade em Pedro Juan Caballero. Ele está sendo acusado de matar sua ex-namorada a tiros, havendo fortes indícios de que ele teria fugido após executar o crime, percorrendo uma distância de 230 km entre as cidades.

Conforme a Polícia Civil, Mayara estava em uma festa de Carnaval quando decidiu pegar carona para casa com um casal de amigos. Ao chegar em sua residência, um outro veículo se aproximou do automóvel onde a vítima estava e Mayara reconheceu que se tratava de seu ex-namorado.

O homem desembarcou do veículo, foi em direção a Mayara e disparou contra ela. Mayara foi atingida por três tiros, recebeu socorro, mas não resistiu.

No carro de Diego, a perícia encontrou um projetil no veículo. Mayara e Diego possuem um filho e relatos indicam que o suspeito já havia ameaçado a vida da ex-namorada anteriormente.

