Prazo para aproveitar descontos do Refis termina amanhã

Termina nesta terça-feira (19) o prazo para aderir ao PPI (Programa de Pagamento Incentivado), conhecido como Refis, que é mais uma oportunidade aos contribuintes para quitarem suas dívidas em aberto com a Prefeitura de Campo Grande. O benefício, que teve início no dia 16 de novembro, garante desconto de até 90% nos juros.

De acordo com a chefe de Divisão de Arrecadação da Sefin, Djanira Magalhães, a média diária é de 700 atendimentos e cerca de 10 mil pessoas fizeram a renegociação do Refis com a prefeitura até agora. O Programa de Pagamento Incentivado (PPI) oferece descontos para pagamento de débitos tributários inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não.

Para quem optar pelo pagamento à vista, o desconto será de 90%; já o parcelamento em até seis meses terá a remissão de até 70%. Para quem dividir os débitos em 12 vezes, o desconto será de 40%.

A emissão da guia DAM para pagamento à vista, parcelamento ou simulações de débitos também podem ser feitas pelo teleatendimento da Sefin, através do endereço eletrônico https://refis.campogrande.ms.gov.br/pagamento. No site é preciso fazer um cadastro com login e senha para acessar as formas de pagamento com descontos.

O atendimento presencial acontece na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, no Centro da Capital. O contribuinte pode comparecer ao local para negociar no horário das 8h às 16h. O pagamento pode ser efetuado em agências bancárias e na própria Central.

