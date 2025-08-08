Dupla armada assalta farmácia e foge com dinheiro e celulares em Ponta Porã

Uma farmácia localizada na Rua Corumbá, no bairro da Granja, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, foi alvo de um assalto por volta das 15h20 desta quinta-feira (7). Dois homens armados invadiram o estabelecimento, renderam um funcionário e fugiram levando dinheiro e celulares.

De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla entrou no local e, de imediato, um dos criminosos apontou a arma para um trabalhador de 29 anos, ordenando que ele se deitasse no chão e ameaçando atirar caso ele se levantasse. Enquanto a vítima era mantida sob ameaça, o comparsa recolhia cerca de R$ 200 do caixa e dois aparelhos de telefone pertencentes ao comércio.

O funcionário também teve o próprio celular roubado. Dentro da capinha do aparelho estava sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após a ação, os assaltantes fugiram em direção ao Parque dos Ervais.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo uso de arma de fogo na 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento já foram entregues à polícia, que trabalha para identificar e localizar os autores do crime.

