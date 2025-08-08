Campo Grande 126 anos: prefeitura entrega praça e novos equipamentos públicos no Anhanduizinho

A prefeitura de Campo Grande realizou, na manhã desta sexta-feira (8), uma série de entregas e lançamentos no bairro Alves Pereira, dentro da programação alusiva aos 126 anos da Capital. As ações fazem parte de um pacote de investimentos de R$ 250 milhões, que contempla mais de 230 iniciativas em todas as regiões da cidade.

A cerimônia aconteceu na Arena Tony Gol, na Rua Tucuruvi, e contou com a presença da prefeita Adriane Lopes, da vice-prefeita Camilla Nascimento, secretários municipais e demais autoridades. Entre as entregas, destaque para a inauguração da Praça do Alves Pereira, a entrega das novas salas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e melhorias na rede de assistência social, como o funcionamento do CRAS Canguru e a inauguração do CRAS Botafogo.

Segundo Adriane Lopes, só na região do Anhanduizinho serão entregues 40 obras no período de aniversário da cidade, incluindo 27 praças, unidades de saúde, centros de convivência, asfalto e reformas. “A região do Anhanduizinho é uma das maiores de Campo Grande, com cerca de 113 mil habitantes, e estava esquecida há muitos anos. Estamos investindo R$ 40 milhões só aqui”, afirmou.

A prefeita explicou que as ações atendem demandas históricas levantadas durante o programa Autores em Ação, em que a administração visita bairros para ouvir diretamente as necessidades da população. “Captamos a vontade do povo e a percepção das pessoas. Esses investimentos são resposta a essas demandas”, disse.

Além das obras já entregues, a gestão prevê a liberação de R$ 156 milhões, por meio de adesão ao Plano de Equilíbrio Fiscal, para ampliar a infraestrutura, incluindo novos asfaltos na região. A prefeita também destacou a parceria com o Governo do Estado, que resultou em obras como a pavimentação do Cafezais, a reforma de 29 escolas e EMEIs e a construção de mais de 32 novas salas de aula.

O calendário de entregas segue até o final de agosto, com eventos em todas as regiões. Adriane confirmou presença no tradicional desfile cívico, que terá participação de escolas, instituições e entidades do terceiro setor. “Será uma festa linda para celebrar o aniversário da nossa Capital”, afirmou.

Com colaboração da repórter Inez Nazira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram