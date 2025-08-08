Aprovado por unanimidade o Projeto “Se Cuida Jovem”, de autoria do Dr. Victor Rocha, que segue para sanção da Prefeitura da Capital

Projeto garante acesso da juventude à saúde preventiva, dignidade menstrual e direitos sexuais e reprodutivos

Em sessão realizada na quinta-feira (7), a Câmara Municipal aprovou por unanimidade, em segunda discussão e votação, o Projeto de Lei nº 11.476/24, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha. A proposta, que cria o Programa “Se Cuida Jovem”, agora segue para sanção da prefeitura de Campo Grande.

O programa tem como objetivo ampliar o acesso da juventude campo-grandense à saúde preventiva, à dignidade menstrual e aos direitos sexuais e reprodutivos, com foco na promoção do bem-estar, da informação segura e da prevenção de doenças desde a adolescência.

Dr. Victor Rocha celebrou a aprovação da proposta e destacou o compromisso com a juventude: “A juventude de Campo Grande merece ser olhada com atenção, cuidado e dignidade. Esse projeto garante não só acesso a serviços de saúde, mas também informação, acolhimento e respeito. É uma vitória coletiva em defesa da vida e dos direitos”, afirmou o parlamentar.

Entre as ações previstas no programa estão:

• Campanhas educativas e de conscientização;

• Acesso a métodos contraceptivos e informações seguras sobre saúde sexual e reprodutiva;

• Prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs);

• Oferta de exames preventivos e serviços de saúde humanizados;

• Políticas públicas específicas para a dignidade menstrual e a redução de desigualdades no acesso à saúde.

A proposta também reforça o papel da educação e da busca ativa como ferramentas para garantir que os jovens tenham, de fato, acesso real e efetivo aos serviços públicos de saúde.

O projeto também foi assinado pelo vereador Maicon Nogueira (PP).

Agora, com a aprovação da Câmara, o texto segue para sanção do Executivo Municipal. Caso sancionado, o “Se Cuida Jovem” passará a integrar oficialmente as políticas públicas de saúde do município de Campo Grande.