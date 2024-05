Duas pessoas são presas por maus tratos a criança e adolescente no Jardim Los Angeles em Campo Grande

Na manhã desta segunda-feira (27), policiais civis da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) realizaram a prisão da segurança V.S.T (42) e do estudante L.S.C (22), em decorrência de um Mandado de Prisão Preventiva, expedido pela Vara Especializada em Crimes Contra Crianças e Adolescentes (VECA), referente a um procedimento de Maus-Tratos em andamento na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

A prisão ocorreu após diligências pelo Bairro Jardim Los Angeles, onde os dois foram localizados e presos. Em seguida foram conduzidos para a DEPCA e posteriormente recambiados para o Sistema Penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reitera seu compromisso inabalável com a justiça e a segurança da população, permanecendo incansável na luta contra a exploração e qualquer forma de violência infanto-juvenil.

