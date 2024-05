Expectativa de campanha de vacinação contra a poliomielite é imunizar 10 mil crianças em Dourados

Começou ontem,segunda-feira (27), a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, para crianças de dois meses até cinco anos de idade. Em Dourados, há doses do imunizante, em gotas e injetáveis, em todas as Unidades Básicas de Saúde, tanto da zona urbana como nos distritos. A ação vai até 14 de junho e no dia 8, sábado, acontece o Dia D.

Segundo dados registrados pelas Estratégias de Saúde da Família (ESF), Dourados tem 10.415 crianças entre dois meses e cinco anos, faixa etária que é foco da campanha, e a meta ideal é vacinar 95% desse público. As crianças são avaliadas pela equipe de saúde de cada unidade para aplicar a vacina de gotinha ou a injetável, conforme a necessidade.

Apesar da poliomielite, popularmente conhecida como paralisia infantil, estar erradicada do país desde 1994, sendo que o último caso foi registrado cinco anos antes, o Brasil foi classificado como de alto risco para reintrodução do poliovírus selvagem pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC).

Depois de um período de quedas na cobertura vacinal, o Brasil vem apresentando recuperação nos últimos dois anos, segundo dados apresentados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no fim de abril. Em 2022, das 2.561.922 crianças nascidas vivas no Brasil, 243.008 estavam sem a primeira dose da vacina que protege contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. No ano passado, de 2.423.597 crianças nascidas vivas, 152.521 crianças estavam sem a dose – uma redução de mais de 90 mil no total de crianças sem a imunização.

