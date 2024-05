‘Anjo da morte do PCC’ é preso por assassinato de homem

Na noite desta segunda-feira (27), Rogério Teixeira dos Santos, conhecido como ‘Anjo da morte do PCC’ foi preso pelo assassinato de Antônio Carlos Ramos da Silva Mota, de 25 anos, morto com golpes de faca na noite do dia 2 de novembro de 2021.

O ‘Anjo da morte do PCC’ foi preso pela Força Tática do 11º CIPM. Ele já estava foragido da justiça e havia mandado de prisão expedido contra ele. Antônio tinha 34 passagens pela polícia, entre estupros e homicídios.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais