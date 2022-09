Duas pessoas são presas após roubar ouro e grande quantidade de dólares

Duas pessoas foram presas no início dessa semana, suspeitos de furtar 8 quilos de ouro e uma grande quantidade de dólares, em Campo Grande. De acordo com a polícia, uma terceira pessoa suspeita de participar do crime, continua foragido.

O caso é investigado pela Polícia Civil, em conjunto com a Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF). Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu no dia 15 de junho, quando duas pessoas armadas em uma motocicleta, modelo Yamaha Fazer, cor branca, abordaram a vítima, que estava saindo de uma oficina de confecção e reparos de joias. Ao abordar a vítima, os suspeitos anunciaram o assalto, subtraindo cerca de 8 kg em ouro, R$ 1.500,00 e U$ 4.000,00 (quatro mil dólares).

Após registro do assalto, policiais iniciaram uma investigação e conseguiram identificar os autores do assalto. Às duas pessoas, de idades entre 25 e 26 anos, foram presas em flagrante na última segunda-feira (5), no bairro Coronel Antonino. Ambos foram ouvidos, mas continuam presos, a disposição da justiça.

Uma terceira pessoa, de nome Breno Wellington Cantero Souza, também é suspeito de participação do roubo. Ele segue foragido, procurado pela polícia, onde responderá pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

A Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos deixa o telefone (67) 3368-6600, para que a população possa ajudar a polícia a localizar o suspeito.

