Motorista é preso transportando 457 kg de cocaína até SP

Um homem de 55 anos, foi preso na BR-163, transportando 457 quilos de cocaína próximo à cidade de Caarapó, a 273 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o motorista disse que receberia R$ 40 mil pelo transporte dos entorpecentes até a cidade de São Paulo (SP).

O flagrante aconteceu no km 208, quando os policias rodoviários federais (PRF) abordaram uma carreta carregada de milho. Em interrogatório, o condutor apresentou respostas desencontradas, aumento a suspeita dos policiais.

Em vistoria a carga de milho, os agentes da PRF encontraram cloridrato de cocaína, o qual é uma forma mais pura desse tipo de substância em diversos tabletes. Após serem pesados, totalizaram 457 quilos do entorpecente.

Interrogado novamente, o motorista disse que pegou a droga na cidade de Paranhos e que entregaria a mercadoria na capital paulista.

O veículo, o condutor e a droga foram encaminhados até a Polícia Federal de Dourados.

