Após horas negociando, PM invade imóvel e prende acusado de matar ex de atual mulher

Após horas de negociação, Raphael dos Santos Motta, de 29 anos, foi preso pelo 10º Batalhão da Polícia Militar na madrugada de hoje (7), acusado de matar o ex de sua mulher em Campo Grande. O rapaz foi encontrado trancado em um dos cômodos da residência.

Segundo informações policiais, Christian Leonir da Silva Santos, de 38 anos, foi morto a tiros nas costas e cabeça. Após receber informações do crime, equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar foram acionados por uma denúncia anônima de uma mulher, no início da madrugada, relatando que Raphael havia matado Christian e que ele estaria trancado com ela dentro de uma residência e que estava sendo impedida de sair do imóvel.

Assim que chegou no local, os policiais tentaram conversar e ver formas para que o autor possa se entregar, mas o suspeito acabou pulando para uma casa vozinha, onde tinha cerca elétrica, dificultando o trabalho os policiais.

Um reforço policial com coletes balísticos foram acionados e invadiram a residência e enfim, conseguiram prender o autor em flagrante. A arma usada no crime foi encontrada em uma máquina de lavar roupas no imóvel.

Interrogado pelos policiais, Raphael disse que sua mulher se envolveu com Cristhian e na noite de ontem, acabou indo em direção a vítima, onde ambos entraram em luta corporal. No momento da briga, Cristhian estava armado e Raphael tomou a arma da vítima e atirou nas costas e na cabeça do jovem.

De acordo com a polícia, Raphael está em condicional prisional. Ele encaminhado para delegacia, onde está a disposição da justiça.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: