Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Lindinha se oferece para Januário, que a rejeita. Ele avisa que somente irá perdoá-la quando ela contar para Petruchio e Catarina que estragou os queijos. Bárbara e Lourdes choram e brigam quando recebem a carta do mudinho se despedindo. Elas culpam Felisberto e dão uma surra nele. As crianças aguardam a chegada da mãe. Batista promete uma fazenda para Heitor, como dote de Bianca. Calixto fica furioso com Buscapé, que conta ser Petruchio a grande paixão de Lindinha. Petruchio morre de rir com a hipótese.

A Favorita

Donatela estranha ao ouvir Cilene perguntando pelo filho. Halley diz que Diva salvou a sua vida. Cilene quer esperar Diva voltar para agradecer. Gonçalo insiste em levar Halley para o hospital. Donatela ouve a discussão de Silveirinha e Cilene e descobre que Halley é o filho dos dois. Zé Bob diz a Tuca que vai conseguir colocar Romildo na cadeia através de Diva. Donatela avisa Shiva que vai a São Paulo. Leonardo insiste que Catarina pare de trabalhar. Leonardo vai ao restaurante reclamar que Catarina não fez o café.

Mar do Sertão

Tertulinho flagra Candoca com José. Xaviera tenta seduzir José, que se solidariza com os sofrimentos pelos quais a mulher passou. Timbó ajuda Maruan. Manduca e Joca se perdem na mata, e Candoca se desespera. Latifa se irrita com Zahym. Timbó e Tereza cuidam de Maruan, que revela aos dois que é um príncipe. Candoca confronta o Coronel e Deodora, e decide entrar na mata atrás de Manduca e Joca. José vai ao encontro de Candoca para resgatar Manduca. José encontra Manduca e Joca e os leva até Candoca, sem ser visto.

Cara e Coragem

Pat e Moa repreendem Ítalo por não contar que ele está com Anita. Lou beija Rico pensando em Renan. Duarte procura Olivia para se explicar. Lucas ajuda Duarte a se esconder na lata do lixo para ele não ser reconhecido por Andréa na companhia de dança. Danilo propõe a Rebeca que os dois saiam do país. Ela recusa. Joca vê Alfredo e Olívia juntos e fica abalado. Danilo acredita que Jonathan possui a modificação da fórmula e manda Leonardo e Regina ficarem atentos. Margareth questiona Jonathan sobre a alteração da fórmula de magnésio.

Pantanal

Alcides diz a Tadeu e Tibério que tem certeza de que José Lucas levou o tiro ouvido por ele. O Velho do Rio diz a José Lucas que lhe conta o segredo da vida, caso o homem decida ficar com ele. José Leôncio vê José Lucas. Todos da fazenda ficam chocados quando José Lucas conta que o Velho do Rio o salvou. Tenório descobre que Marcelo e Guta estão dormindo juntos. Solano se sente ameaçado por Roberto, e o afoga nas águas do rio. Zuleica fica devastada ao saber da morte de Roberto. Irma se abre com José Lucas e revela que está vendo e ouvindo coisas.

Poliana Moça

Kessya passa no processo da “Luc4Tech”; Song fica brava. Otto descobre que o porteiro é o porta-voz de Roger. Davi e Eugênia falam na mesa do jantar da curiosidade dos meninos para saber sobre a mãe biológica; Eugênia chora. Raquel prepara uma lasanha industrializada para o jantar com André; Brenda e Celeste atrapalham. Luísa explica a Marcelo sobre o passo a passo da adoção. João pergunta à Helena até quando eles ficarão brigados. Jefferson questiona Brenda sobre os planos para o futuro.