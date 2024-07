Duas pessoas ficam feridas em colisão de caminhonete com árvore em Ivinhema

Na noite da útima-terça-feira(23), uma colisão de uma cominhonete em árvore deixou o motirts a e pasageiro feridos. O acidente foi na cidade de Ivinhema, a 291 km de Campo Grande.

De accordo com informações do Jornal da Nova, O “ivinotícias”, apurou que dois jovens estavam na Toyota/Hyllux. O motorista teria perdido o controle da árvore e se chocado violentamente contra a árvore.

A frente da caminhonete ficou destruída e airbags foram acionados. Os dois tiveram ferimentos leves, o motorista teve escoriações no braço e pequeno corte no joelho, o passageiro teve um corte no rosto.

Os dois foram encaminhados até o hospital municipal de Ivinhema pelo Corpo de Bombeiros. A polícia militar também foi acionada.

