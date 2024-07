Carreta de soja tomba na br-376 entre Ivinhema e Deodápolis

Na manhã desta terça-ira(23), uma carreta que transportava soja tombou entre as cidades de Ivinhema e Dedoápolis, a 290km de Campo Grande.

Ainda não se saba o que ocasionou o tomabamento do veículo que trafegava sentido Ivinhema- Deodápolis. A carga de soja ficou espalhada pela pista e o Corpo de Bombeiros esteve no local.

O motorista teve ferimentos e escoriações leves.

