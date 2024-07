Condenado por matar a esposa asfixiada em motel é preso em Coxim

Ademir Bispo Ferreira, de 47 anos, foi preso nesta quarta-feira (23), em Coxim, distante 253 quilômetros de Campo Grande, após ser condenado por matar a esposa Cristiane Silva Gonçalves no dia 19 de março de 2017.

O crime aconteceu quando o casal estava em um motel da cidade. Ambos discutiram e Ademir decidiu matar a esposa asfixiada. Ele colocou a roupa de volta na mulher e levou o corpo até uma estrada de terra.

Um motociclista que passava pelo local encontrou a vítima e acionou a Polícia Civil. O homem chegou a ser preso preventivamente, mas depois foi solto para acompanhar o processo em liberdade.

Após julgamento, a Justiça decretou pena de 11 anos e 4 meses pelo crime de feminicídio. Depois que o mandado de prisão foi expedido, Ademir se entregou na delegacia da cidade para que possa cumprir a decisão.

