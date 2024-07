Adolescente é apreendida por tráfico de drogas em Aquidauana

A passageira menor de idade que também estava na moto tentou esconder uma bolsa preta que carregava no braço, o que chamou a atenção dos policiais

No último fim de semana, a Policia Militar de Aquidauana prendeu duas pessoas por tráfico de drogas. Uma adolescente que estava junto aos suspeitos também foi apreendida.

Conforme o boletim de ocorrência, durante o patrulhamento os policiais suspeitaram de uma motocicleta vermelha pilotada por uma jovem de 24 anos, que ao perceber a presença da viatura, tentou acelerar o veículo e acabou provocando um acidente na via pública.

A passageira menor de idade que também estava na moto tentou esconder uma bolsa preta que carregava no braço, o que chamou a atenção dos policiais.

Os agentes encontraram um tablete de maconha, pesando cerca de 504 gramas, dentro da bolsa da adolescente, que alegou que a droga seria entregue a um homem de 29 anos, conhecido por fracionar e comercializar drogas na região.

O rapaz de 29 anos foi preso pelos policiais depois de ser pego em flagrante aguardando a chegada da substância com dois amigos.

As duas mulheres envolvidas, foram identificadas e levadas até a Delegacia pelas autoridades.

