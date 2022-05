DPCA investiga casos de pedofilia e abuso na Capital

A DPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente) de Campo Grande cumpre mandados de prisão contra suspeitos de pedofilia na manhã desta quarta-feira (18). A delegacia já está com dois suspeitos em depoimento nessa manhã, investigando possíveis denuncias de abuso contra crianças e adolescentes.

As investigações fazem parte de operações que acontecem durante todo o mês, em razão ao Maio Laranja, mês de combate a pedofilia.

O dia 18 de maio é considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual, instituído desde 2000, pela Lei 9.970. Em 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espirito Santo. Seu corpo apareceu seis dias depois e seus agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos. O “Caso Araceli”, como ficou conhecido, ocorreu há quase 40 anos, mas, infelizmente, situações absurdas como essa ainda se repetem.

De acordo com o balanço do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apenas nos quatro primeiros meses de 2022, foram registradas 4.486 denúncias de abuso sexual sofridas por crianças e adolescentes no país.

Confira mais informações na reportagem de Fernanda Marques e Berlim Calderão:



