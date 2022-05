Drogas e arma de fogo são encontradas em ônibus de viagem na Capital

Durante fiscalização na tarde de ontem (17), na avenida Consul Assaf Trad, próximo ao Shopping Bosque dos Ipês, a Polícia Militar apreendeu substância análoga a maconha e uma arma de fogo.

A ação, que faz parte da Operação Hórus, deflagrada pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, realizava uma fiscalização dos veículos que transitavam pela avenida, quando abordou um ônibus de uma empresa, que ia para a cidade de Rondonópolis.

A equipe utilizou um cão farejador para a ronda no veículo. O animal indicou uma mala, que no momento da revista, que continha 19,600 kg de substância análoga a maconha, distribuída em 26 tabletes. Ainda segundo as investigações, junto com a droga foi encontrado uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm.

Os passageiros do ônibus foram investigados e constatou que a mala pertencia a um jovem de 18 anos, que informou a policia ser dono das drogas e da arma encontradas. Ele informou que receberia R$ 3.500,00 para fazer o transporte até a cidade de Mineiros, Goiás.

Foi dada voz de prisão e o jovem foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro de Campo Grande. Os objetos ilícitos foram levados para a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

