Governador lança novo pacote de obras em Dourados hoje

Nesta quarta-feira (18), o governador Reinaldo Azambuja realizará inaugurações e lançamento de novas obras em Dourados, que terão um investimento de mais de R$131 milhões. Serão obras em diversos setores, como infraestrutura urbana, malha rodoviária, saúde pública, segurança, saneamento e esporte.

A agenda será a partir das 8h, na inauguração do prédio da Guarda Mirim de Dourados, que teve investimento de R$ 305 mil, por meio da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho).

Logo depois, terá entrega de outras obras, como a restauração e drenagem das ruas adjacentes da Coronel Ponciano e Avenida Marcelino Pires, de R$ 15,4 milhões, e obras de melhoria e adequação do tráfego da rodovia MS-156, no viaduto do Parque Industrial da cidade, com valor de R$ 27,9 milhões.

Terá a inauguração da obra de pavimentação da rodovia de acesso entre a MS-162 e a BR-463, próximo ao Aeroporto Municipal de Dourados, de R$ 15,4 milhões. Ainda pela manhã, terá a entrega das obras de recuperação e acessibilidade no quadrilátero central, entre as ruas Barão do Rio Branco, Brasil, Joaquim Teixeira Alves e Avenida Weimar Gonçalves Torres, de R$ 4,6 milhões.

Novas obras

Na parte da tarde, a partir das 15h, o governador lançara um novo pacote de obras para Dourados, com valor que ultrapassa 70 milhões. Entre as obras, está a restauração do quadrilátero central (setores 4 e 5), com o custo de R$ 13,9 milhões, e a recuperação do pavimento de diversas ruas da Vila São Luiz, de R$ 3,3 milhões. O distrito de Picadinha irá ganhar pavimentação e drenagem, de R$ 10 milhões.

As obras de sinalização de vias públicas (R$ 5,9 milhões) e a autorização para construção do heliponto no pátio do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) também estão incluídas. Na área da saúde pública estão previstas a construção do prédio do Centro de Diagnóstico e Especialidades Médicas (R$ 13,4 milhões), e será instalado no Hospital Regional.

No saneamento serão mais de R$ 10,4 milhões em obras, para ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água. Também será assinado um convênio para reformar o Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, de R$ 2,7 milhões, e mais o aval para construir seis arenas esportivas do programa “MS Bom de Bola”.

Ainda terá o lançamento da segunda fase do Núcleo Industrial de Dourados, a inauguração do Escritório Regional do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e mais a entrega de 54 títulos de regularização fundiária da Vila Igreja da Pedra.

