Ministério Público investiga caso de adolescente assediada por diretor de escola

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), abriu um Inquérito Civil nesta quinta-feira (12), para investigar o diretor de uma escola acusado de assediar uma adolescente de 15 anos em Nova Andradina, a 300 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o Promotor de Justiça Paulo Henrique Mendonça de Freitas, o caso constitui ato de improbidade administrativa visto que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições públicas.

O procedimento segue em sigilo, para preservar a imagem das vítimas, principalmente por envolver menores de 18 anos de idade. Agora, a prefeitura de Nova Andradina tem dez dias para encaminhar informações e documentos sobre providências administrativas adotadas em relação à conduta do servidor investigado.

Entenda o caso

A mãe de uma adolescente de 15 anos denunciou o diretor de uma escola municipal por importunar sexualmente sua filha de 15 anos. A vítima era sua ex-aluna e o diretor chegou a convidá-la para ir em sua casa. Com a repercussão, o homem foi afastado do cargo.

Após ter conhecimento das mensagens de cunho sexual que a adolescente recebia, a mãe registrou um boletim de ocorrência na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e entregou prints das mensagens aos policiais.

Segundo a mãe, a descoberta das mensagens ocorreu depois que a alertaram sobre a divulgação de prints nas redes sociais. Ela conta que ao ler as mensagens ficou chocada com a situação e resolveu denunciar o diretor.

As mensagens recebidas pela jovem deixavam explícitas as intenções do diretor: “Eu fico olhando a sua foto. Você tem uma boca maravilhosa. Sem maldade, mas dá uma vontade de dar uma mordidinha”.

“Vixi kkk, pode não irmão”, responde a adolescente.

Mesmo após ser repreendido o diretor segue com as importunações, em determinado trecho ele a convida para sair. “Precisamos marcar alguma coisa juntos, quando você quiser e puder. É só me avisar. Inclusive hoje”, diz ele.

Em nota, a Semec (Secretaria Municipal de Educação) comunicou que foi aberto um PAD (Procedimento Administrativo Disciplinar) contra o diretor e que ele está afastado das suas funções na escola.

O caso é investigado como abuso sexual pela DAM.

Com informações do Jornal da Nova.

