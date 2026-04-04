Dono de bar é morto a tiros em Sidrolândia; cunhado é apontado como suspeito

Um homem identificado como Almerindo Rodrigues foi morto a tiros na tarde de ontem em um bar de sua propriedade, em Sidrolândia, município localizado a 71 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito do crime é o cunhado da vítima, Arlindo José da Rocha, que fugiu após o disparo e ainda não foi localizado. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial de plantão foi acionada para atender a situação e, ao chegar ao local, encontrou Almerindo ferido por um disparo de arma de fogo no lado esquerdo do tórax. Mesmo baleado, ele ainda tentou correr, mas caiu no fundo do estabelecimento e morreu antes de receber atendimento médico.

Informações preliminares indicam que vítima e suspeito discutiam dentro do bar quando Arlindo teria sacado uma arma, possivelmente um revólver calibre .22, e efetuado o disparo. No momento do crime, a filha de Almerindo, de 8 anos, estava no local e presenciou a ação. Outra filha da vítima, de 12 anos, estava na residência da família, situada nos fundos do bar, e viu o pai já caído após o ocorrido.

Testemunhas relataram que, aparentemente, o relacionamento entre os dois era tranquilo. Segundo Marleide Rodrigues, irmã da vítima e esposa do suspeito, Arlindo esteve no bar pela manhã e não houve desentendimento naquele momento. Porém, por volta das 16h, ele retornou ao local e, pouco depois, ocorreu o crime. Ainda conforme o relato da mulher, existiam desavenças anteriores entre os dois, possivelmente relacionadas ao desaparecimento de uma arma de fogo que pertenceria ao suspeito.

No bar, os policiais encontraram sinais de possível confusão, como tacos de sinuca quebrados e cadeiras danificadas. Além da vítima e do suspeito, outras pessoas estavam no estabelecimento no momento do crime, entre elas um homem conhecido como “Boca de Lata” e um filho de Arlindo, que não foram localizados.

A equipe policial realizou diligências na região, mas até o momento o autor segue foragido. A perícia técnica esteve no local para realizar os levantamentos, e o corpo foi encaminhado por uma funerária ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

O caso foi registrado e segue sob investigação.

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