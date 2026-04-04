Dupla de Páscoa sorteia R$ 40 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (4) o sorteio do concurso especial da Dupla de Páscoa, que pode pagar um prêmio estimado em R$ 40 milhões. O valor inicial era de R$ 32 milhões, mas aumentou devido ao grande volume de apostas registradas em todo o país. Os jogos podem ser feitos até às 18h deste sábado em casas lotéricas, pelo site ou pelo aplicativo oficial da Caixa. O sorteio acontece à noite.

Esta é a décima edição da Dupla de Páscoa, uma modalidade especial da Dupla Sena que, assim como a Mega da Virada, não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio principal será dividido entre os acertadores da quina e das demais faixas, conforme as regras do concurso. Uma das características da Dupla Sena é oferecer duas chances de vitória em cada aposta. Isso acontece porque o mesmo bilhete participa de dois sorteios no mesmo concurso. O apostador pode ganhar ao acertar três, quatro, cinco ou seis números em qualquer um deles.

Para jogar, é preciso escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3. Já as apostas com mais números aumentam tanto o valor do jogo quanto as chances de acerto. Na comparação com a Mega-Sena, a probabilidade de acertar as seis dezenas na Dupla Sena é maior. Em uma aposta simples, a chance é de uma em 15,8 milhões, enquanto na Mega-Sena é de uma em 50 milhões. Com uma aposta de 15 números, que custa cerca de R$ 15 mil, a probabilidade sobe para uma em 3 mil.

As apostas podem ser realizadas em lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa, disponíveis para maiores de 18 anos. O pagamento pode ser feito por cartão, Pix ou outros meios eletrônicos.

Também neste sábado será realizado o sorteio do concurso 2.992 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de MS), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 10 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de MS), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Sorteios suspensos na Sexta-Feira Santa

A Caixa também informou que suspendeu os sorteios das principais modalidades lotéricas nesta sexta-feira (3), em razão do feriado da Páscoa. A interrupção afetou jogos como Dia de Sorte, Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Timemania.

Segundo a instituição, a pausa em períodos festivos é uma prática comum e também ocorre em datas como Tiradentes, Natal e Ano Novo. Os sorteios serão retomados normalmente na noite deste sábado (4).

Caso o apostador tenha realizado a aposta pela internet, o bilhete permanece válido, sendo necessário apenas aguardar o novo horário para saber se foi contemplado.

Com a retomada dos sorteios, a Caixa prevê distribuir cerca de R$ 15 milhões em prêmios nas modalidades Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Quina e Super Sete. Até lá, os jogos continuam disponíveis nas lotéricas credenciadas e nos canais digitais da instituição.

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