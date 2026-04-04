Bombeiros procuram jovem de 25 anos que desapareceu no Rio Correntes, na divisa de MS com MT

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul realizam buscas por Eric Rodrigues, de 25 anos, que desapareceu na manhã de sexta-feira (3) no Rio Correntes, em Sonora, município localizado na divisa com o estado de Mato Grosso. A principal suspeita é de que o jovem tenha se afogado após entrar no rio.

Durante as diligências iniciais, os militares encontraram roupas e uma mochila às margens do rio. Os objetos reforçam a hipótese de que o desaparecimento ocorreu dentro da água. As buscas estão sendo conduzidas por equipes do 9º Grupamento de Bombeiros Militar (9º GBM), sediado em Coxim. Para reforçar a operação, a corporação também acionou uma equipe especializada de mergulhadores de Campo Grande.

Os trabalhos devem ser intensificados ao longo do dia, levando em consideração fatores como a correnteza e a profundidade do Rio Correntes, que podem dificultar as buscas. O caso segue em andamento, e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço da operação.

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