Homem morre após troca de tiros com a PM em Três Lagoas

Suspeito tinha histórico de crimes e era foragido

Nesta quinta-feira (2), Um homem de 45 anos morreu em Três Lagoas, após ser baleado durante um confronto com equipes de segurança no bairro Jupiá. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações levantadas no local, o homem tinha envolvimento com uma organização criminosa que atua no estado e estava foragido da Justiça. Ele também é suspeito de um roubo ocorrido na véspera e acumulava passagens por tráfico de drogas, roubo, furto e receptação.

A situação ocorreu durante uma ação de patrulhamento na região. As circunstâncias do confronto ainda estão sendo investigadas para a solução do ocorrido.

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