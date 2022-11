Três pessoas morrem e nove ficam feridas após ataque em escolas do ES

Duas escolas foram alvos de um atirador na manhã desta sexta-feira (25), na cidade de Aracruz, no Espirito Santo. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo, ainda não um número oficial de mortos ou feridos mas, informações preliminares acreditam que o ataque deixou três mortos e nove feridos.

De acordo relatos de testemunhas, uma pessoa armada invadiu a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti e o Centro Educacional Praia de Coqueiral por volta das 10 horas. O atirador teriam chegado com roupas camufladas e de capuz para esconder o rosto. Os tiros foram ouvidos por moradores próximos das escolas.

O delegado titular da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), Leandro Sperandio, confirmou os ataques e pediu ajuda a população para encontrar os autores. “Dia difícil para a gente aqui em Aracruz. Infelizmente um caso tristes. As policias já estão cientes e estamos com todo o efetivo trabalhando”. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e outros órgãos atuam no atendimento das vitimas e diligências para localização dos suspeitos.

Por meio das redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB), classificou o ataque às escolas como um “atentado”. Ele estava em São Paulo para um evento político e deve voltar nas próximas horas ao Estado. Casagrande lamentou o ocorrido e disse que deslocou equipes para ajudar nas 2investigações e as famílias dos feridos. “Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas Escolas Primo Britti e Darwin, em Aracruz. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos secretários de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos”, disse em postagem.

Ainda não há informações sobre se os feridos e mortos são professores, servidores ou alunos das escolas.

