PF deflagra Operação Self-Portrait em Corumbá

Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a operação “Self-Portrait”, que tem por finalidade elucidar esquema de tráfico de drogas na cidade de Corumbá. A investigação teve início em fevereiro deste ano, após a apreensão de quase 150 kg de cocaína em um caminhão que estava saindo de Corumbá.

Com o aprofundamento dos trabalhos foi possível constatar o envolvimento de outras pessoas na empreitada criminosa, que também são investigadas em outra apreensão de 125 kg de cocaína, ocorrida em abril de 2022.

O nome da operação Self-Portrait faz referência a uma imagem encontrada durante a investigação e que relaciona as pessoas buscadas nessa nova deflagração às drogas apreendidas. Com o escopo de aprofundar as investigações, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, todos em Corumbá.

