Dois homens são presos por crime ambiental e receptação de pesticidas ilegais

A Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato – DELEAGRO, em operação conjunta com a Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Costa Rica-MS, efetuou, na terça-feira, 23/01, a prisão em flagrante de dois indivíduos, identificados como C.D.R.N (26 anos) e R.A.H (23 anos). A ação resultou na detenção dos suspeitos pelos crimes de receptação e por transportar e armazenar produtos nocivos à saúde humana de maneira irregular.

A investigação revelou que os indivíduos estavam utilizando uma residência alugada em Costa Rica com o único propósito de armazenar pesticidas que haviam sido furtados no município de Chapadão do Sul-MS. Conscientemente, os suspeitos sabiam que os produtos eram provenientes de um crime anterior, configurando o delito de receptação.

Os pesticidas, caracterizados por seu alto custo e potencial perigo, estavam sendo transportados e armazenados de maneira inadequada. As autoridades procederam com a apreensão dos produtos, os quais foram restituídos ao legítimo proprietário.

