Dr. Victor Rocha apresenta projeto ‘Casa Rosa’ em nova sede na Santa Casa

O vereador e renomado médico mastologista, Dr. Victor Rocha, esteve em reunião com a diretoria da Santa Casa para apresentar o layout arquitetônico do projeto Casa Rosa. O encontro, realizado na quarta-feira (17/01), discutiu os planos para a mudança de endereço da Casa Rosa a partir de 2024, com a futura instalação na antiga ala psiquiátrica da Santa Casa.

De acordo com o parlamentar, a nova localização proporcionará um espaço mais amplo e adequado para atender às necessidades das pacientes. O local está passando por reformas, e a data para o início dos atendimentos em 2024 será anunciada em breve. Dr. Victor Rocha enfatizou o cuidado e dedicação na preparação do novo espaço para as pacientes da Casa Rosa.

Durante a apresentação do layout arquitetônico, foram detalhados os fluxos de atendimento e a ampliação dos serviços planejados pelo Dr. Victor Rocha. Além do foco em prevenção e diagnóstico do câncer de mama, o médico expressou a intenção de oferecer consultas e diagnósticos relacionados ao câncer do colo do útero, atendimento pediátrico, acompanhamento de gestantes e a criação da Casa Azul para a prevenção e diagnóstico do câncer de próstata.

O Projeto Casa Rosa já se destacou ao zerar as filas de espera para punção e biópsias de mama, além de contribuir para a agilização de consultas em mastologia e ultrassom de mamas. A Casa Rosa oferece uma abordagem integrada, proporcionando consultas em mastologia, ultrassonografias e biópsias no mesmo local, evitando que as pacientes enfrentem múltiplas filas de regulação do SUS.

Até 15 de dezembro de 2023, a Casa Rosa realizou impressionantes 7.219 atendimentos, incluindo consultas iniciais e retornos. Foram conduzidas 2.427 ultrassonografias, 1.172 mamografias, 1.123 biópsias e 41 cirurgias de mama. O projeto diagnosticou cerca de 140 casos de câncer de mama, encaminhando todas as pacientes para tratamento adequado.

Dr. Victor Rocha explicou a decisão de mudar para a Santa Casa, uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), enfatizando que a mudança visa aprimorar os serviços oferecidos à população. Além do acompanhamento de pacientes com câncer de mama, a nova sede da Casa Rosa também se propõe a oferecer assistência a gestantes, atender crianças e implantar a Casa Azul, dedicada à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A Casa Rosa tem sido fundamental no diagnóstico precoce do câncer de mama, fornecendo consultas e exames no mesmo local, agilizando o processo e reduzindo a mortalidade por essa doença. Com quase 20 anos de experiência médica, Dr. Victor Rocha reiterou seu compromisso com a qualidade da saúde pública, destacando o papel positivo do Sistema Único de Saúde (SUS) no acesso a cuidados de saúde de qualidade.

A data de inauguração dos serviços será divulgada posteriormente, levando em consideração as reformas e ajustes necessários nas instalações da nova sede da Casa Rosa. O parlamentar encerrou reiterando seu compromisso contínuo com o bem-estar da comunidade.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: