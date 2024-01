Mulher morre após esperar 2 horas por atendimento em UPA na Capital

Uma paciente veio a óbito na tarde da última terça-feira (23) após buscar atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Coronel Antonino, em Campo Grande. A tragédia aconteceu quando Marcelly Almeida, 33 anos, se queixava de fortes dores na região do peito. Após passar pela triagem, recebeu classificação amarela e aguardou atendimento no saguão do hospital.

Segundo o relatório médico, a paciente desenvolveu uma situação de parada cardiorrespiratória. Apesar de nove tentativas de reanimação com a aplicação de choques, o óbito foi oficialmente declarado pelo médico às 16h45. O esposo da vítima relata que sua esposa começou a apresentar sintomas preocupantes e buscou assistência, entretanto, enfrentou considerável demora no atendimento.

Conforme o boletim de ocorrência realizado pelo marido da vítima, juntamente com sua advogada, os dois compareceram em uma delegacia para relatar o acontecimento. Segundo o registro policial, Marcelly apresentava sintomas como diarreia, vômito, dores no peito e dificuldades respiratórias.

O marido de Marcelly relatou também que o tempo a qual demorou a ser atendida foi de aproximadamente duas horas. Após ser socorrida devido as fortes dores no peito com indícios de um episódio de infarto, a paciente foi levada a uma das salas de atendimento e após isso, o marido de Marcelly não teve mais contato com ela, sendo noticiado do óbito de sua esposa logo depois.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), deixando familiares e autoridades em busca de respostas para o trágico desfecho na UPA da Coronel Antonino.

Nota Sesau

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) emitiu uma nota lamentando o ocorrido e assegurou que todos os protocolos foram seguidos. A rapidez com que o quadro da paciente evoluiu gerou surpresa e, conforme a nota, todos os detalhes serão esclarecidos na ata da unidade para posterior apuração, se necessário.

O orgão afirmou que, após o atendimento médico inicial, houve uma piora no quadro clínico, e Marcelly foi transferida para a área vermelha, sendo intubada pelos profissionais de saúde. Apesar dos esforços, a paciente não resistiu.

Confira a nota oficial:

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) esclarece que a paciente deu entrada na UPA Coronel Antonino no início da tarde de hoje, passou por classificação e recebeu a cor amarela, sendo encaminhada diretamente para atendimento médico.

Ela permaneceu em observação sendo medicada e monitorado os sinais vitais no setor de estabilização da unidade, e que devido ao rápido agravamento do quadro clínico precisou ser encaminhada para a sala de emergência.

Na sala de emergência, devido a piora do estado clínico, a paciente evoluiu com uma parada cardíaca sendo intermediada pela equipe de emergência porém sem sucesso.

A SESAU também informa que todo os procedimentos aconteceram dentro do tempo protocolar conforme a classificação de risco, e que lamenta o falecimento da paciente e aguarda o resultados de exames para a elucidação diagnostica.

