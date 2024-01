Circo Mundo Mágico abre temporada 2024 na Capital

Entre acrobacias, malabarismo, equilibrismo e palhaçadas, o Circo Mundo Mágico chega à Capital promovendo uma experiência diferenciada. Misturando a magia do circo tradicional com a era digital, trapezistas, bailarinos e músicos entretém e emocionam pessoas de todas as idades. Com temporada aberta, o circo funciona de domingo a domingo no Shopping Bosque dos Ipês.

Artístico e popular, o circo busca divertir e surpreender o público desde antigas civilizações, como China e Grécia. Por seu caráter nômade, o circo chega ao Brasil no século XIX. De cultura popular e erudita, a arte circense deslumbra por sua variabilidade de atrações apresentadas. Seguindo o mesmo percurso, pela tradição do repertório vasto e encantador, o circo Mundo Mágico oferece ao público um espetáculo memorável, segundo o diretor Weverton Nogueira. “Estamos trazendo uma proposta inovadora, diferente de tudo que já foi visto nos picadeiros do Brasil”, afirmou.

Para sua turnê em 2024, a trupe propõe ao público apresentações que integram o teatro e dança, promovendo sob a tenda um espetáculo inesquecível. Seu elenco envolve artistas de todas as partes do Brasil que proporcionam quase duas horas de show. Acrobatas, mágicos, trapezistas, músicos, bailarinos e palhaços se revezam em cena com números emocionantes.

Experiência completa

Dono de um currículo vasto, Weverton já dirigiu espetáculos tradicionais e afamados, como o Circo Marcos Frota e Beto Carreiro, e aposta em uma apresentação sem igual para os campo-grandenses. “Essa mistura da magia tradicional do circo com a era digital é um desafio maior para os artistas, mas conseguimos criar números emocionantes, e uma experiência que será memorável para o público”, anseia o diretor.

Além do espetáculo, a trupe do Mundo Mágico levanta uma tenda que fornece, para além das artes circenses, uma proposta inovadora. O circo conta com praça de alimentação repleta dos melhores sabores para acompanhar a apresentação, e ainda uma loja de souvenirs do espetáculo.

“Investimos mais em tecnologia visando o conforto do público, adaptamos os banheiros, construímos uma praça de alimentação com muito mais qualidade e também investimos em segurança. Apesar da cultura circense não ser valorizada no nosso país, prezamos, mesmo de forma independente, por uma experiência especial para o nosso público, a fim de que a arte circense siga circulando”, disse o diretor do espetáculo.

Tradição e comunidade

Por seu aspecto nômade, a arte circense gera um senso de comunidade entre os artistas e os habitantes das regiões por onde passam. Seu caráter comunitário pode ser proveniente do trabalho em coletivo realizado pela trupe, bem como pela integração familiar que a arquibancada circular propõe. De amizades e familiares, a trajetória do circo Mundo Mágico também é composta, Wellington é terceira geração da família que segue promovendo a arte circense pelo Brasil afora. Por essas características e pela notável programação, o superintendente do Shopping Bosque dos Ipês, João Guilherme Braga, afirma que abrir as portas do shopping para esse mundo de magia circense é sempre motivo de alegria.

“Acreditamos que uma das intenções do Bosque seja a de criar boas memórias nas vidas dos campo-grandenses e, certamente, as brincadeiras do circo são lembranças que todos guardamos com muito carinho. Até mesmo para nós, da equipe do shopping, é um momento especial”, falou o superintendente.

Para mais informações sobre o circo, o público pode acompanhar o Instagram: @ circomundomagicob.p. O Circo Mundo Mágico estará no Bosque dos Ipês com sessões de segunda a sexta-feira às 20h, aos sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h. Para comprar os ingressos, acesse:https://www.sympla.com.br/produtor/circomundomagicobp

Personagens circenses – Curiosidades

O circo possui muitas apresentações e artistas com habilidades diversas. Conheça um pouco sobre algumas dessas atrações e seus personagens.

Contorcionistas

Na Grécia Antiga já se praticava contorcionismo há pelo menos 2.500 anos. Além disso, há registros que indicam que essa era uma prática utilizada na China como parte do treinamento de guerreiros, há mais de 5.500 anos.

Trapezistas

O trapézio é uma técnica que exige muita confiança entre as pessoas que participam. Por conta disso, geralmente os números são realizados por membros da mesma família. Os saltos são feitos a pelo menos 10 metros de altura, embaixo há uma cama elástica por motivos de precaução e segurança.

Palhaços

O palhaço é uma figura inocente e divertida que está no imaginário das pessoas há muito tempo. A origem do personagem, com características mais próximas do que temos hoje, remonta o Antigo Egito, em 2.500 a.C. Há ainda indicações de que existiram na Grécia, Roma, China e demais civilizações, como a asteca, na América Latina. Vale lembrar a existência de figuras cômicas que eram próximas de reis e imperadores, sempre com o intuito de provocar o riso e entretenimento, como no caso dos bufões da corte.

Por Ana Cavalcante

Confira mais notícias na edição impressa do jornal O Estado de MS.

Acessa as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram