Dois homens são espancados em Campo Grande em menos de uma hora

A noite dessa quinta-feira (14) foi marcada por dois casos de violência em sequência na Capital. Dois homens, ambos de 37 anos, foram espancados em situações distintas, a cerca de seis quilômetros de distância uma da outra.

O primeiro caso aconteceu na Rua Marajoara, no Jardim Centro-Oeste, quando um homem foi atacado por um grupo de cerca de 20 pessoas após ser flagrado discutindo com sua companheira.

Segundo uma moradora que acionou a Polícia Militar (PM), a confusão começou em um barraco próximo, onde o casal discutia. Populares intervieram e agrediram o homem com pedaços de pau, pedras e tijolos. Ele caiu no chão, sangrando na cabeça, braços e outras partes do corpo.

Quando a polícia chegou, a vítima estava sendo atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Consciente, mas sob efeito de álcool, o homem apresentava ferimentos graves e foi levado para a Santa Casa. A mulher envolvida na briga não foi encontrada.

O segundo caso ocorreu na Avenida das Bandeiras, na Vila Carvalho, e envolveu outro homem de 37 anos, que foi agredido por seis pessoas em um possível acerto de contas relacionado a drogas.

Inicialmente, a polícia foi acionada para um endereço na Avenida das Bandeiras, mas não encontrou a vítima. Minutos depois, ela foi localizada em frente a uma empresa de emplacamento no Bairro Nhanhá, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

O homem apresentava um corte de 10 centímetros na cabeça, fratura no braço direito e no antebraço esquerdo. Ele contou ter sido atacado em um prédio abandonado conhecido como “Castelinho” por seis homens, cinco identificados apenas pelos apelidos “Pirulito”, “Enzo”, “Kauê”, “Tavinho” e “João”.

A equipe da Força Tática fez buscas no local, mas não encontrou os suspeitos.

Os dois casos foram registrados na Depac Cepol como lesão corporal. Ambos os homens permanecem sob cuidados médicos na Santa Casa.

