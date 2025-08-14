Homem foi alvejado a tiros quando saiu para trabalhar em Chapadão do Sul

Perícia indicou que foram disparados ao menos 10 tiros de calibre 9mm

Na manhã desta quinta-feira (14), um homem de 38 anos morreu baleado por tiros na avaenida 33 em Chapadão do Sul. Dois homens em uma motocileta teriam efetuado os disparos.

Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 06h da manhã, quando os dois indivíduos se aproximaram da residência do homem no momento em que ela saia para trabalhar. Ele morreu na via pública, depois de tentar fugir para se proteger, mas foi alcançado e alvejado pelos tiros. O trabalho da perícia constatou que foram disparados ao menos 10 tiros de calibre 9mm, sendo que cinco atingiram a vítima.

O caso é investigado pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Chapadão do Sul para apurar as circunstâncias do crime.

