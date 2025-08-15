Semana encerra com 2.877 vagas  de emprego em Campo Grande

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) e a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) divulgaram, nesta sexta-feira (15), um total de 2.877 vagas de emprego disponíveis na capital. As oportunidades contemplam diferentes áreas, níveis de escolaridade e experiência, incluindo posições para quem nunca trabalhou e vagas exclusivas para pessoas com deficiência.
Entre as funções com maior número de oportunidades, destacam-se:
Operador de caixa – 235 vagas
Auxiliar de operação – 105 vagas
Auxiliar de logística – 115 vagas
Auxiliar de limpeza – 103 vagas
Operador de telemarketing ativo – 101 vagas
Auxiliar magarefe – 100 vagas
Desossador – 100 vagas
Operador de processo de produção – 100 vagas
Repositor de mercadorias – 107 vagas
Atendente de padaria – 20 vagas
Há ainda vagas temporárias em setores como logística e serviços domésticos.
Os interessados devem comparecer presencialmente às sedes da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, ou da Funtrab, na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro, das 7h às 17h. Também é possível procurar atendimento nas unidades da Rede Fácil dos bairros Aero Rancho, Guaicurus e Bosque dos Ipês.
Para participar, é obrigatório apresentar RG, CPF e carteira de trabalho, física ou digital, quando aplicável. Outra opção é atualizar o cadastro e se candidatar pelo aplicativo Sine Fácil, que também permite consultar vagas em tempo real.
As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Manter o cadastro atualizado é fundamental para ter acesso rápido às novas oportunidades, seja de forma online ou presencial.
