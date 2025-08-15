Irmão mata jovem a facadas após discussão sobre uso de drogas em Corumbá

Um crime brutal chocou moradores do Bairro Maria Leite, em Corumbá, na noite dessa quinta-feira (14), quando Jackson Rangel Garcia, de 26 anos, foi morto a facadas pelo próprio irmão, Renan Jony Garcia, de 31 anos. O autor foi preso em flagrante pouco depois, andando pela região central da cidade com as roupas ensanguentadas e confessando o crime.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por populares que viram Renan caminhando no Centro com manchas de sangue e dizendo que havia matado o irmão. Ao ser abordado, ele admitiu ter desferido golpes de faca contra Jackson.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi enviado ao local do crime, mas a vítima já estava morta. Jackson foi atingido por quatro facadas no tórax, duas no abdômen e uma na perna direita.
Renan relatou que, ao chegar à casa da irmã, encontrou Jackson querendo consumir drogas no local. A mulher recusou, o que teria iniciado uma discussão. O autor disse ter tentado convencer o irmão a desistir, lembrando que havia três crianças na residência.
A conversa rapidamente se transformou em briga. Temendo ser atacado, segundo seu relato, Renan pegou duas facas que estavam no balcão da cozinha e desferiu os golpes no quintal da casa, diante da irmã.
Após o crime, Renan fugiu e foi encontrado minutos depois no Centro da cidade. Ele foi preso em flagrante e levado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias e motivações do crime.
