Dois caminhões são interceptados pela polícia com 615kg de drogas em Dourados

Dois indivíduos foram presos em flagrante no último sábado(27) por transportarem em dois caminhões a quatidade total de 615kg de drogas em Dourados. Os entorpecentes teriam como destino final o estado de São Paulo

O monitoramento realizado durante o final de seman identifricou uma caminhonete Ford/F-1000 que deixou o centro da cidade e se deslocou até o Posto da Base, localizado na BR-163. A prisão foi realizada pela Segunda Delegacia de Dourados e delegacia de Atendimento à Mulher (DAM)

Nesse local, o motorista se aproximou de caminhões estacionados nas imediações desse estabelecimento e dois homens passaram a realizar a descarga de 20 caixas com os narcóticos e acondicioná-las nas cabines de seus caminhões. Nesse momento, a equipe de investigação realizou a abordagem dos indivíduos e localizou parte da droga já carregada e outra parte ainda na caçamba da caminhonete.

Os dois homens que realizariam o frete até o estado de São Paulo pelo valor de R$ 10.000,00, foram imediatamente detidos. Uma guarnição do grupo Tático da Polícia Militar também compareceu ao local para prestar apoio na condução da droga e dos investigados até a 2ªDP/Dourados para os procedimentos criminais cabíveis, onde foram autuados em flagrante.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.