Rota Bioceânica: Governo de MS recebe delegação do Paraguai para expandir ligações comerciais

O avanço da conclusão da Rota Bioceânica, que vai ligar o Brasil ao Paraguai, por meio das cidades de Porto Murtinho e Carmelo Peralta – diminuindo a distância para conexões comerciais dos dois países, e também Argentina e Chile, via Oceano Pacífico –, também desperta o interesse de outras cidades e regiões, que podem ser integradas ao corredor.

Para tratar da questão, o governador, Eduardo Riedel, participou de uma reunião na manhã de hoje (29), com a delegação paraguaia formada por representantes dos ministérios de Obras Públicas e de Relações Exteriores, além de deputados, vereadores e das regiões de San Lázaro Vallemi e Concepción, e ainda membros de organizações comerciais.

“O Mato Grosso do Sul tem inúmeras conexões com o Paraguai, não apenas devido a fronteira, mas devido a relação histórica, e a infraestrutura vem para consolidar isso. Em 2025 a ponte deverá estar pronta e em 2026 o acesso, que é uma obra ainda maior”, disse Riedel.

O grupo solicitou que seja feita a ligação com o Brasil por meio de uma ponte sobre o Rio Apa, que percorre aproximadamente 500 quilômetros da fronteira com o Paraguai.

“Vallemi tem 27 indústrias. A conexão com o Brasil é importante para o desenvolvimento econômico, industrial, turístico, cultural e também educativo e do esporte. Nós temos muitas pessoas que vivem no Brasil, que são do Paraguai e muitos brasileiros que trabalham no distrito. Hoje o transporte ocorre por barco”, disse a prefeita de Vallemi, Joaquina Azuaga Ramírez, sobre a importância da conexão da região à Rota.

No lado brasileiro, o Governo do Estado já realiza projeto para pavimentação da rodovia MS-195, que vai contribuir com a ligação entre a região conhecida como Ingazeiro – por onde ocorre o acesso do Paraguai para o Brasil –, até Porto Murtinho.

“Estamos evoluindo de maneira acelerada. Já nos comprometemos de asfaltar a estrada, que vai ligar a região. E agora vamos atuar para viabilizar a ponte junto aos governos do Brasil e do Paraguai”, afirmou o governador.

O trecho em estudo compreende 60 quilômetros, que vai desde o Rio Apa até o encontro com a BR-267, ligando Porto Murtinho a San Lázaro, Departamento de Concepción, no Paraguai. A estrada vicinal é uma das principais vias de escoamento da produção agropecuária da região e o tráfego deve ser intensificado em função da Rota Bioceânica, que está em vias de conclusão.

“Está aproximando o momento de finalizar a obra da Rota. O governo paraguaio já liberou o recurso e o governo brasileiro vai fazer o acesso, que é o asfalto. Agora depende do governo dos dois países para a conclusão. Esta comitiva veio pedir a ponte sobre o Rio Apa, para serem inseridos na Rota. Assim, Vallemi pode ser ligada a Porto Murtinho”, explicou o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra.

Também participaram do encontro o senador Nelson Trad Filho e os deputados estaduais, Vander Loubet e Geraldo Resende.

Rota

A ponte da Rota Bioceânica, que liga o município de Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai, estava com 52% das obras concluídas e com previsão de finalização em novembro de 2025 – até o último balanço divulgado no dia 5 de julho.

O Consórcio Pybra – responsável pela construção da ponte -, destacou que a obra envolve mais de 150 trabalhadores diretos e 450 indiretos. A obra do acesso que liga a BR-267 até a ponte internacional com aproximadamente R$ 472 milhões em investimentos já está licitada e a previsão é de que tenha início no mês de agosto.

Com informações da Agência de Notícias MS

