Três são presos por transportar drogas em carreta na BR-262

Na última sexta-feira (26), uma denúncia feita a polícia informou que uma carreta carregada com sucata estaria também transportando grande quantidade de drogas. O veículo estava parado em um posto perto da gameleira, localizado no mini anel viário em Campo Grande.

Uma equipe de investigadores se deslocou até o local, onde foi possível identificar uma carreta Volvo com características semelhantes àquelas descritas pelo denunciante, estacionada no Posto 7, na BR 262, passando a realizar o monitoramento do veículo.

Em dado momento, por volta das 23:30, o motorista da carreta embarcou no veículo e saiu pela rodovia no sentido leste, sendo então acompanhado pela equipe de policiais em viatura descaracterizada que simultaneamente acionou reforço de equipes uniformizadas da DENAR e da PRF para realização da abordagem.

Cerca de 13 quilômetros depois, o motorista entrou a direita em um posto de combustíveis Petrobrás localizado pouco antes da entrada da BR 040, local onde foram ao seu encontro dois indivíduos em uma caminhonete S-10 de cor preta. No local, os dois indivíduos mencionados conversaram como caminhoneiro monitorado por algum tempo e lhe entregaram certo volume, mais tarde identificado como sendo quantia em espécie.

Diante das suspeitas e da oportunidade de identificação de outros autores, a equipe de monitoramento acionou as viaturas caracterizadas que já estavam a postos perto do local e foi realizada a abordagem de todos os suspeitos.

Os envolvidos foram então identificados e, em revista veicular, foi possível localizar a quantia de R$ 980,00 em espécie na cabine do caminhão.

Foi notada aparente incompatibilidade de características entre o tanque de combustível do caminhão Volvo, que era bastante novo, e o restante da estrutura do veículo, que se encontrava suja e velha. Tal fato levantou a suspeita dos agentes de que a peça fora substituída recentemente, tratando-se de compartimento falso.

O suspeito, J. M. S. foi então questionado a respeito das circunstâncias do fato, e sobre as denúncias de transporte de droga, quanto ao recebimento de dinheiro em espécie dos demais suspeitos e quanto à aparente incompatibilidade entre o tanque e o veículo.

Embora tenha inicialmente negado qualquer envolvimento em atividade ilícita, após ter sido informado que o veículo passaria por minuciosa busca efetuada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, J. M. S. admitiu a presença de entorpecentes armazenados no tanque de combustível do veículo, bem como apontou os outros dois suspeitos como sendo seus contratantes para o transporte do material ilícito e pelo carregamento do entorpecente.

Sendo assim, os suspeitos foram conduzidos juntamente com os veículos apreendidos até a sede da DENAR. Já no pátio desta unidade, foi solicitado auxílio ao Corpo de Bombeiros Militar, que usou tesouras hidráulicas para realizar a abertura do tanque com compartimento falso, onde foram encontrados 247 tabletes de substância análoga à cocaína, os quais totalizaram aproximadamente 248kg.

Os envolvidos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR),

