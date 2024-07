Evento de leitura gratuito da UEMS pretende reunir leitores da Capital

Nos dois dias de encontro, os participantes poderão desfrutar de momentos culturais, mesas redondas, palestras, oficinas, lançamentos de livros e sessão coletiva de autógrafos

Entre os dias 07 e 08 de agosto, a UEMS ((Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), irá realizar um evento presencial e gratuito de leitura intitulado ‘I Encontro dos Clubes de leitura de MS: Um mergulho na leitura compartilhada’.

O evento é organizado pelo o Clube de leitura Lygia Fagundes Telles, Curso de Letras UEMS Campo Grande, Programa em Pós-Graduação da UEMS, e também conta com o apoio da Deputada Estadual Gleice Jane.

Nos dois dias de encontro, os participantes poderão desfrutar de momentos culturais, mesas redondas, palestras, oficinas, lançamentos de livros e sessão coletiva de autógrafos.

As inscrições ficarão disponíveis até o dia 06/08, e podem ser realizadas por meio deste formulário.

