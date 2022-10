Dois homens acabam feridos após briga generalizada em tabacaria

Uma briga generalizada em uma tabacaria, no Bairro Jardim Leblon, na capital, terminou com duas pessoas feridas a facadas e tiros na madrugada de ontem (7). O autor acabou preso e levado para a delegacia.

Segundo informações, a briga aconteceu por volta das 4h, o autor estava armado e deu tiros pra cima, quando uma das vítimas foi em direção a ele, então ele atirou contra o rapaz. O jovem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional da Capital.

Já o rapaz,19, contou para os agentes que se envolveu na briga e um grupo o perseguiu pela avenida Manoel Joaquim de Moraes. Ele estava em uma motocicleta e acabou alcançado pelo grupo que o espancou com socos, chutes e o esfaqueou no rosto.

Para fugir, ele correu para dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon, sendo socorrido por enfermeiros do local. A vítima não corre risco de morte.

Leia Mais: Homem é morto a facadas por amante de esposa

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.