Homem é morto a facadas por amante de esposa

Eli Matias,36, foi morto na madrugada de hoje (8) com cerca de 14 facadas, na Rua Piraputanga, no Jardim Noroeste, na capital. Ele teria sido assassinado por Douglas Pereira Rios, 31, amante de sua esposa,27.

Segundo informações, uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) foi acionada por volta das 3h da manhã, e ao chegar no local encontrou Eli caído no chão, com diversas perfurações pelo corpo.

A esposa dele estava no local, com visíveis sinais de embriaguez, e relatou ter sido vítima de roubo, mas que o marido interviu e acabou esfaqueado por dois homens. Perto do corpo dele foi encontrado uma pasta com vários documentos em nome de Douglas, os agentes então pesquisaram e encontraram o endereço do homem.

Ao chegar na residência, foram informados que o homem chegou muito machucado alegando ter sido roubado e que foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes, sendo encaminhado para a Santa Casa.

No hospital, os policiais conseguiram conversar com Douglas, que está na ala vermelha com perfuração de faca no abdômen e corte no rosto. Ele revelou ter um relacionamento com a esposa de Eli, mas alegou não saber que a mulher era casada.

Conforme dito por Douglas, eles estavam voltando para casa quando foi atacado por Eli, que estava com uma faca na mão, entretanto, os dois conseguiram tirar a faca das mãos dele.

Douglas foi preso em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e segue internado sob escolta policial.

