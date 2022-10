Motorista capota ‘Hilux’ carregada de maconha

Ao receber a ordem de parada, o condutor de um veículo Hilux, cor prata, placa de Perobal (MG) ignorou e fugiu em alta velocidade sentido Bela Vista x Bonito, quando perdeu o controle, saiu da pista e capotou, espalhando tabletes de maconha sobre a via. A ocorrência foi registrada na rodovia MS-178 sendo que o motorista de 24 anos de idade, ficou preso nas ferragens mas na hora do resgate estava consciente e foi encaminhado ao hospital por equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

Foram apreendidos 1.383,3 kg de maconha, 16,2 kg de maconha tipo ‘skunk’, 2,4 kg de sementes de maconha. Posteriormente os militares descobriram que a caminhonete portava placa clonada.

O motorista recebeu alta hospitalar e recebeu voz de prisão, sendo conduzido justamente com veículo e entorpecente à delegacia de Polícia Civil de Bonito.

