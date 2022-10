Nesse sábado, Campão Cultural tem show de Péricles, circo e dança

Um dos eventos públicos mais aguardados do calendário anual tem início neste sábado (08), em Campo Grande. O Festival ‘Campão Cultural’ vai até o dia 15 de outubro oferecendo para a população uma série de atrações nacionais e regionais, como peças de teatro, feiras, gastronomia, artes visuais, grafite, hip hop e shows. O melhor disso tudo é que todos os eventos são gratuitos.

Para este primeiro dia, o Festival tem como grande atração o cantor de samba Péricles, um dos grandes nomes do segmento nacional e dono de grandes hits, como ‘Até que durou’, ‘Melhor eu ir’, ‘Final da tarde’ e ‘Nosso amor quer paz’, entre muitos outros.

Além do show, a programação traz ainda mesa redonda de literatura, cinema, curadoria e até mesmo um circo.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.