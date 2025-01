DOF apreende 10 toneladas de maconha em três caminhonetes na região de Japorã

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam no domingo (19) três caminhonetes carregadas com 10 toneladas de maconha. A apreensão foi feita durante patrulhamento na rodovia MS-180, no município de Japorã, a 467 quilômetros de Campo Grande. Apesar da ação, nenhum suspeito foi preso.

Os veículos, uma Toyota Hilux, uma Chevrolet S10 e uma Ford F250, foram abordados enquanto trafegavam em alta velocidade. Os condutores desobedeceram à ordem de parada e abandonaram os carros cerca de dois quilômetros depois, fugindo pela mata. Os policiais realizaram buscas na região, mas não localizaram os suspeitos.

Durante a checagem, foi constatado que a S10 havia sido roubada em Terra Roxa (PR), em 31 de julho de 2020, e a Toyota Hilux furtada em Marialva (PR), em 26 de outubro de 2023. A Ford F250, por sua vez, não possuía registro no Brasil, indicando possível origem internacional.

Segundo informações do DOF, a carga de maconha apreendida, juntamente com os veículos recuperados, representa um prejuízo estimado de R$ 20,8 milhões ao crime organizado. A ocorrência foi registrada na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, que dará continuidade às investigações.

O DOF reforça a importância da participação popular no combate ao crime organizado. A instituição mantém um canal de denúncias anônimas, disponível 24 horas por dia, através do telefone 0800 647-6300. Todas as informações recebidas são tratadas em sigilo absoluto.

