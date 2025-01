Em apenas 20 dias, Capital já teve 189 casos confirmados para dengue

Ministério da Saúde envia mais de 40 mil testes rápidos para diagnóstico precoce da doença em MS

A temperatura instável, com clima quente e chuvoso, é típica do verão. Contudo, essa instabilidade favorece a proliferação da dengue, que voltou a ser uma preocupação para Campo Grande. Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), uma média de 9,45 pessoas é diagnosticada com dengue diariamente.

Mesmo com a ampliação da faixa etária para a vacinação — que antes era destinada a pessoas de 10 a 14 anos e, até a semana passada, foi expandida para o público de 4 a 59 anos —, ainda não foi possível conter o alto índice de contágio da doença.

As doses disponibilizadas, que totalizaram 3.139 imunizantes e tiveram os estoques esgotados rapidamente, não foram suficientes para impedir o aumento no número de casos. Apenas nos primeiros 20 dias deste ano, foram confirmados 189 casos da doença, segundo a Sesau.

MS receberá 41.775 testes rápidos

Com o objetivo de ampliar a identificação precoce dos casos, o Ministério da Saúde distribuirá testes rápidos para diagnóstico de dengue em Mato Grosso do Sul. O estado deve receber 41.775 testes nos próximos dias. Os critérios para a distribuição, assim como outras orientações, serão estabelecidos em uma nota técnica que acompanhará os exames. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a alta de casos foi um dos fatores que motivaram a entrega dos testes: Mato Grosso do Sul registrou 8,4 mil casos de dengue nas últimas semanas.

Dengue sorotipo 3 e vacinação

Com a circulação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya, é fundamental que a população de Campo Grande redobre os cuidados preventivos. Outra notificação relevante são os casos de dengue ligados ao sorotipo 3 que dispararam no Brasil, especialmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Amapá e Paraná. Embora o sorotipo DENV3, como é conhecido popularmente, tenha sido identificado em estados vizinhos e exija atenção especial das autoridades de saúde, em Campo Grande não há registro.

Ainda assim, a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reforça a importância da vacinação. “Ele já foi registrado em outros estados, o que é preocupante. Contudo, precisamos continuar mantendo os quintais limpos e adotando todas as medidas de prevenção, pois o calor e as chuvas são condições ideais para o aumento do mosquito transmissor dessas doenças. Cada um de nós precisa fazer a sua parte”. Em 2024, o município registrou mais de 12 mil notificações de casos suspeitos de dengue, mas nenhum deles foi positivo para o sorotipo DENV3.

A vacinação é uma arma essencial ao combate à dengue. O imunizante disponível oferece proteção contra quatro sorotipos do vírus, reduzindo significativamente o risco de formas graves da doença e internações. Para a população, além de evitar complicações de saúde, a imunização contribui para reduzir a circulação do vírus, beneficiando toda a comunidade.

Diante desse cenário, em Campo Grande, a vacina está disponível para o público-alvo determinado pelo Ministério da Saúde (10 a 14 anos), com esquema de duas doses e intervalo de três meses, disponível nas Unidades Básicas de Saúde da Capital. Para pessoas de 4 a 59 anos, a campanha foi temporária.

Recomendações:

É fundamental que a população mantenha a vigilância constante e adote medidas simples, porém eficazes, para prevenir a proliferação do mosquito:

• Evite água parada em qualquer recipiente, como pneus, vasos de plantas e caixas d’água.

• Tampe bem tonéis, caixas e barris d’água, e limpe regularmente as calhas.

• Encha os pratinhos dos vasos de plantas com areia até a borda ou lave-os semanalmente.

• Mantenha a piscina sempre tratada e evite acúmulo de água em recipientes e verifique as lajes.

Por Ana Cavalcante

