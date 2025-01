Mulher furta carro de casa vizinha e colide contra escritório de posto de combustível em Nova Andradina

Na madrugada desta segunda-feira (20),uma mulher, de 27 anos, furtou um carro GM/Vectra, de cor preta e, em seguida, causou um acidente no posto de combustível localizado na avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, saída para Ivinhema, em Nova Andradina. A Polícia Militar foi acionada para verificar um possível dano no local e, ao chegar, encontrou o veículo com a traseira danificada e a porta do escritório do posto completamente destruída.

Segundo informações do Ivinoticias, o funcionário do posto relatou que a mulher estacionou o veículo próximo à bomba de abastecimento e, após realizar algumas manobras sem sentido no pátio, colidiu de marcha ré contra o escritório do posto. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a colisão, o que ajudou a identificar a autora.

No mesmo dia o proprietário do veículo procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar o furto, explicando que o carro havia sido deixado com a chave no contato em frente à sua residência na noite anterior. Ele reconheceu a autora do crime, que mora próximo a casa do casal.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.