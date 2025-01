Morre trans que teve 90% do corpo queimado em Campo Grande

Morreu na manhã desta terça-feira (21), Pamela Myrela, de 31 anos, mulher transexual que teve 90% do corpo incendiado no último domingo (19), quando estava em casa, na Vila Carvalho, em Campo Grande. Ela estava internada na Santa Casa desde então. O crime aconteceu após confusão em uma boate. Duas outras trans foram presas pelo crime.

Segundo informações, a morte foi registrada por volta das 5h30 da manhã de hoje. A ATTMS (Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul) publicou uma nota de falecimento nas redes sociais.

O caso

O crime aconteceu após desentendimento em uma boate na noite do último sábado (18). Outras duas transexuais, conhecidas como Baby e Yara, teriam ido até a casa de Pamela e jogado um coquetel molotov na vítima e depois atearam fogo.

O quarto do imóvel foi atingido, mas um vizinho conseguiu controlar as chamas e retirar a vítima da casa. Pamela teve 90% do corpo queimado.

À polícia, Pamela chegou a contar sobre o desentendimento na boate e que Baby e Yara tinham uma cafetina, dona de uma pensão, a qual teria ordenado o crime. Pamela ainda relatou que já teve desentendimento anterior com a cafetina.

Baby e Yara foram presas em um pensionato, no Bairro Amambaí, na Capital. A dona da pensão foi ouvida pela polícia, confirmou que teve desentendimento com a vítima, mas negou ser mandante do atentado.

