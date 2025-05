Disparo acidental em fazenda deixa homem gravemente ferido em Bandeirantes

Um disparo acidental de arma de fogo deixou um homem de 48 anos gravemente ferido no abdômen nessa quinta-feira (1º), em uma fazenda localizada no município de Bandeirantes, a cerca de 70 quilômetros de Campo Grande. O incidente ocorreu enquanto um amigo da vítima, de 36 anos, manuseava uma pistola durante uma rotina de limpeza e lubrificação.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada no Hospital Municipal João Carneiro de Mendonça, apresentando uma perfuração no abdômen com entrada e saída do projétil. Diante da gravidade do ferimento, ele foi transferido com urgência, em vaga zero, para a Santa Casa de Campo Grande.

Antes da transferência, a própria vítima confirmou aos policiais que o disparo foi acidental. Segundo o relato, o amigo teria negligenciado a checagem da arma, uma pistola TS9, calibre 9 mm, que ainda estava carregada. Ao apertar o gatilho durante a limpeza, o projétil foi disparado, atingindo diretamente o abdômen da vítima.

O autor do disparo sofreu um ferimento leve no punho esquerdo, foi medicado e liberado. Após receber alta, ele acompanhou a polícia até a fazenda, onde uma testemunha do ocorrido também foi ouvida. A pistola usada no incidente foi apreendida, assim como o estojo deflagrado.

Durante a diligência, os policiais encontraram também uma carabina calibre .357 Magnum, da marca Amadeo Rossi, registrada em nome do suspeito. No entanto, a arma não pôde ser apreendida no momento, pois estava guardada em um cofre trancado que o proprietário não conseguiu abrir.

O homem possui documentação regular das armas e é registrado como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), com autorização legal para exercer atividades de caça na região.

A Polícia Civil abriu inquérito e segue investigando o caso, que, até o momento, é tratado como disparo de arma de fogo e lesão corporal. As circunstâncias do acidente serão apuradas para avaliar se houve imprudência ou negligência grave no manuseio da arma.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais