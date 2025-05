Sexta-feira de sol e calor marca o início do fim de semana em Mato Grosso do Sul

Nesta sexta-feira (2), o tempo firme e ensolarado predomina em grande parte de Mato Grosso do Sul, com destaque para as cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. A previsão indica céu claro e temperaturas elevadas, características típicas do outono seco que marca esta época do ano na região.

Em Campo Grande, o dia começou com termômetros marcando 17°C e deve alcançar os 30°C durante a tarde. O sol predomina ao longo do dia, e a umidade relativa do ar tende a cair nas horas mais quentes, exigindo atenção para hidratação e cuidados com a saúde.

Dourados também teve uma manhã amena, com mínima de 15°C. A máxima prevista para esta sexta não ultrapassa os 29°C. O céu permanece limpo e o calor, embora presente, se mantém em níveis moderados.

No leste do Estado, Três Lagoas enfrenta uma sexta-feira marcada por bastante sol e calor. As temperaturas variam entre 17°C nas primeiras horas do dia e 31°C à tarde, sob um céu sem nuvens e clima seco.

Já em Corumbá, no Pantanal, o calor se intensifica. A cidade amanheceu com 23°C e pode chegar aos 33°C ao longo do dia. O céu aberto e a baixa umidade do ar reforçam o cenário típico da região nesta época do ano, exigindo atenção especial com o consumo de água e exposição prolongada ao sol.

Para o fim de semana, a previsão mantém o tempo estável em Campo Grande. No sábado (3), o sol aparece entre poucas nuvens, com mínima de 20°C e máxima de 30°C. No domingo (4), o panorama se repete, com temperaturas variando entre 20°C e 31°C, sem expectativa de chuva.

Com informações do Inmet

