Jovem denuncia cárcere privado durante entrevista de emprego em Campo Grande

Uma jovem de 18 anos aproveitou uma entrevista de emprego para denunciar que vivia sob cárcere privado, mantida trancada em casa pelo companheiro, de 33 anos. A denúncia ocorreu na tarde de quarta-feira (30), em um supermercado localizado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.

Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana, a vítima revelou que convive com o companheiro há três anos, período marcado por agressões constantes, tanto físicas quanto psicológicas. Ela relatou que o homem a impede de sair sozinha, e que deixa ela trancada em casa sempre que precisa sair. Só consegue ir para a rua quando está acompanhada dele.

Durante a entrevista de emprego, a jovem conseguiu relatar sua situação aos responsáveis do local, que acionaram a Patrulha Maria da Penha. Quando a equipe chegou, encontrou o suspeito do lado de fora do supermercado, esperando pela mulher junto com um menino de 9 anos.

Ainda segundo a GCM, o homem estava monitorando os passos da companheira e havia retido seus pertences, incluindo celular, documentos e cartão bancário. Questionado pelos agentes, ele negou as acusações.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, lesão corporal dolosa, ameaça e violência doméstica. A vítima recebeu acolhimento e o caso segue sob investigação.