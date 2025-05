Homem é morto a tiros em frente a bar e suspeito é preso em flagrante durante tentativa de fuga em Rio Brilhante

Marcos Valério de Oliveira foi assassinado a tiros na noite dessa quinta-feira (1º) em Rio Brilhante, município localizado a 161 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu em frente a um bar na esquina das ruas Manoel Ávila da Silva e Vanderlei da Cunha Rosa.

De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada após denúncias de que o autor dos disparos estaria fugindo do local. Durante buscas na região, os policiais localizaram o suspeito, identificado como Gilson, de 32 anos, no momento em que ele tentava roubar a bicicleta de um rapaz para continuar a fuga. Ao ser abordado, Gilson tentou se livrar da arma usada no crime, lançando-a aos pés de uma árvore.

No local do homicídio, os policiais encontraram manchas de sangue na rua, em frente ao bar. O proprietário do estabelecimento relatou que Marcos era cliente habitual do local. Segundo ele, após ouvir os tiros, saiu para verificar o que havia ocorrido e foi informado de que o suspeito já havia deixado o local às pressas. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada ao hospital do município, mas não resistiu ao ferimento causado por um disparo na região esquerda do tórax.

A arma apreendida com o suspeito, um revólver Taurus calibre .357, estava com seis munições, das quais cinco haviam sido deflagradas. Gilson foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado e tentativa de roubo. Na delegacia, ele apresentou comportamento agressivo durante a revista antes de ser colocado na cela.

A Polícia Civil investiga a motivação do crime e trabalha com testemunhas para esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais